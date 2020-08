DGAP-News: WESTGRUND Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Squeeze-Out

WESTGRUND: ADLER Real Estate gibt aktuelle Unternehmensbewertung für Ausschluss der Minderheitsaktionäre der WESTGRUND in Auftrag



26.08.2020 / 09:30

ADLER Real Estate gibt aktuelle Unternehmensbewertung für Ausschluss der Minderheitsaktionäre der WESTGRUND in Auftrag Die ADLER Real Estate Aktiengesellschaft ("ADLER") hat heute den Vorstand der WESTGRUND Aktiengesellschaft, ("WESTGRUND") unter Verweis auf ihr förmliches Verlangen vom 29. Dezember 2016 hinsichtlich der Übertragung der Aktien der WESTGRUND-Minderheitsaktionäre auf ADLER ("squeeze-out") informiert, dass eine aktuelle Unternehmensbewertung der WESTGRUND für die Ermittlung einer angemessenen Barabfindung für den Ausschluss der Minderheitsaktionäre der WESTGRUND nach § 327a Abs. 1 Satz 1 AktG in Auftrag gegeben wurde. Die Übertragung der Aktien der verbleibenden Aktionäre muss von der Hauptversammlung der WESTGRUND beschlossen werden. Die Höhe der Barabfindung wird von ADLER festgelegt und muss von dem bereits gerichtlich bestellten Prüfer bestätigt werden. ADLER strebt an, dass die Beschlussfassung nunmehr in der nächsten ordentlichen Hauptversammlung oder in einer außerordentlichen Hauptversammlung der WESTGRUND stattfindet. Berlin, 26. August 2020 WESTRGUND Aktiengesellschaft

Kontakt:

Dr. Rolf-Dieter Grass

Tel: 0172 3862558

Kontakt:
Dr. Rolf-Dieter Grass
Tel: 0172 3862558
Mail: grass@westgrund.de

