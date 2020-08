Was bewegt die Märkte? Welche Unternehmen stehen aktuell im Schaufenster? Welche Köpfe machen Kurse? Unser Börsen-Frühstück für Sie. Heute unter anderem mit einem Blick auf Facebook, die Luftfahrtbranche und das Öl.

MÄRKTE & IMPULSE

> USA | Wall Street: Kurz nach Handelsauftakt vermeldete das Marktforschungsinstitut Conference Board aktuelle Daten zum US-Verbrauchervertrauen. Mit 84,8 Punkten wurde die Konsensschätzung deutlich verfehlt. An die positive Stimmungslage aus dem Vormonat (91,7 Punkte) konnte man nicht anknüpfen. So ganz einige waren sich die Anleger aber nicht, was sie mit der Botschaft nun anstellen sollen.

Die Indizes bewegten sich in verschiedene Himmelsrichtungen. Der Dow Jones beendete die Handelssitzung mit einem Abschlag von 0,2 Prozent. Anders lief es bei S&P 500 (+0,4 Prozent) und Nasdaq100 (+0,8 Prozent), die beide ein neues Allzeithoch erklimmen konnten.

Unter den Gewinnern findet sich die Aktie von Facebook. Hier ging es um knapp 3,5 Prozent nach oben auf ein neues Hoch bei 280,82 Dollar. Für Rückenwind sorgte hier eine Kaufempfehlung seitens der UBS, die das Kursziel von 242 auf 330 Dollar angepasst hat.

UNTERNEHMEN & NACHRICHTEN

ISIN: US78378X1072, EU0009658145, DE0008469008, DE0008467416, DE0009653386, US2605661048, US6311011026, DE0007203275, US2473617023, US30303M1027, US02376R1023, DE0008232125, FR0000031122, US8447411088

Den vollständigen Artikel lesen ...