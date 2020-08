Der Goldpreis präsentiert sich derzeit in lethargischer Verfassung. Vor den Statements zum US-Notenbanker Symposium herrscht unter den Marktakteuren eine abwartende Haltung.Auf die Stimmung drückten zuletzt die Entspannungssignale im chinesisch-amerikanischen Handelsstreit. Am morgigen Donnerstag dürften die Akteure an den Goldmärkten vor allem die Rede von Fed-Chef Jerome Powell gebannt verfolgen. Die Stimmung unter US-Konsumenten ist zudem ausgesprochen schwach. Ein gestern veröffentlichter ...

