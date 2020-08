Baumwolle konnte in den letzten Wochen das in unserer letzten Kommentierung (12.06.) an dieser Stelle thematisierte Erholungsszenario zwar weiter am "Leben halten", doch blieb eine entscheidende Weichenstellung dem Baumwollpreis bislang versagt… Nach einem kleinen "Schwächeanfall" hat sich Baumwolle nun aber erneut an den aus unserer Sicht entscheidenden Widerstand herangearbeitet. Gelingt es Baumwolle ...

Den vollständigen Artikel lesen ...