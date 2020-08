DGAP-News: M1 Kliniken AG / Schlagwort(e): Quartals-/Zwischenmitteilung/Monatszahlen

M1 Kliniken AG veröffentlicht Zahlen für das 1. Halbjahr 2020



26.08.2020 / 09:45

M1 Kliniken AG veröffentlicht Zahlen für das 1. Halbjahr 2020 - Fortsetzung des profitablen Wachstumskurses trotz Corona-bedingter Schließung - Konzernumsatz sinkt lediglich um 12 % auf 29,1 Mio. Euro trotz Ausfall von circa 1/3 der Behandlungstage - Konzernjahresüberschusses bei gut 2,0 Mio. Euro - Hohe Auslastung der Fachzentren nach Wiederaufnahme der Patientenbehandlungen

Berlin, 26.08.2020 - Die M1 Kliniken AG (ISIN: DE000A0STSQ8) gibt Zahlen für das erste Halbjahr 2020 bekannt. Demnach sank der Konzernumsatz der M1 Gruppe im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2020 lediglich um 12 % auf 29,1 Mio. Euro (Vorjahr: 32,9 Mio. Euro). Unter Berücksichtigung, dass im ersten Halbjahr 2020 durch die Schließung der Fachzentren und Kliniken circa 1/3 der Behandlungstage ausfielen und auch im Vor- und Nachlauf der Schließung weitere Pandemie-bedingte Einschränkungen zu kompensieren waren, so zeigt sich der nach wie vor intakte Wachstumstrend des Unternehmens. So lagen z.B. die Umsätze der deutschen Fachzentren im Juni 2020 um über 50% über den Vergleichswerten des Vorjahres. Der Konzernjahresüberschuss sank auf 2,0 Mio. Euro (Vorjahr: 4,0 Mio. Euro). Ursache hierfür sind neben den reduzierten Umsätzen die nicht im vollen Umfang skalierbaren Kosten des Unternehmens während des Lockdowns. Die M1 Kliniken AG ist davon überzeugt, auch im zweiten Halbjahr den eingeschlagenen Wachstumskurs erfolgreich fortsetzen zu können. Nach Wiedereröffnung der Praxis- und Klinikbetriebe im Laufe des Mai konnten - auf stabilem Niveau - einige der umsatzstärksten Tage in der Unternehmensgeschichte verbucht werden. Ebenso entwickelt sich der Aufbau der eigenen Arztkapazitäten sehr erfreulich. Weitere Praxisöffnungen stehen im 2. Halbjahr 2020 an. Der Zwischenbericht zum 1. Halbjahr 2020 zum Download:

(https://www.m1-kliniken.de/aktie/geschaeftsberichte.html) Über die M1 Kliniken AG Die M1 Kliniken AG ist der führende Anbieter schönheitsmedizinischer Gesundheitsdienstleistungen in Deutschland. Im ästhetischen und chirurgischen Bereich bietet die Unternehmensgruppe Produkte und Dienstleistungen mit höchsten Qualitätsstandards an. Unter der Marke "M1 Med Beauty" werden derzeit an mehr als 35 Fachzentren schönheitsmedizinische Behandlungen angeboten. Dabei zählt die M1 Schlossklinik für plastische und ästhetische Chirurgie in Berlin mit sechs Operationssälen und 35 Betten zu den größten und modernsten Einrichtungen dieser Art in Europa. Seit Ende 2018 treibt M1 die Internationalisierung voran und ist derzeit auch in Österreich, der Schweiz, den Niederlanden, England und Australien aktiv. Darüber hinaus vermarktet die Gruppe unter den Marken "M1 Select" und "M1 Aesthetics" hochwertige Produkte an Privatkunden sowie Ärzte, Apotheken und Großhändler.

E-Mail: ir@m1-kliniken.de Kontakt:M1 Kliniken AGGrünauer Straße 512557 BerlinTelefon: +49 (0)30 347 47 44 14E-Mail: ir@m1-kliniken.de

