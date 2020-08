Wer hätte damit vor wenigen Monaten gerechnet? Die Aktie von Hornbach Holding gehört seit Corona zu den absoluten Highflyern an der Börse. Seit dem Tief im März hat sich der Kurs fast verdreifacht. Seit der AKTIONÄR-Empfehlung Anfang Mai liegt Hornbach Holding 84 Prozent im Plus. Die 100-Euro-Marke wird wohl sehr bald fallen.Sie steigt und steigt und steigt. Am Mittwoch klettert die Aktie von Hornbach Holding um ein Prozent auf 95,40 Euro und damit auf den höchsten Stand seit dem IPO.Der Höhenflug ...

