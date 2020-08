Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Bis zu 750 Mrd. Euro plant die EU in den kommenden Jahren am Rentenmarkt einzusammeln, so Ulf Krauss von der Helaba.Die EU-Anleihen mit Qualitätsrating würden in Konkurrenz zu deutschen Staatsanleihen treten. Zwar sei es fraglich, ob die EU diesen Finanzrahmen komplett ausschöpfe. Auch dürften vor allem sehr lange Laufzeiten von bis zu 40 Jahren emittiert werden. Gleichwohl bleibe die Frage, wie stark die Kurse 10-jähriger Bunds dadurch belastet würden. Vermutlich bleibe der Einfluss aber überschaubar. Dies liege erstens an den umfangreichen Kaufprogrammen der EZB, zweitens am Versicherungscharakter von Bundesanleihen im Fall einer Krise der Währungsunion. Die Wahrscheinlichkeit für Letzteres werde durch den solidarischen Akt des EU-Wiederaufbaufonds kurzfristig zwar reduziert, ablesbar u.a. an sinkenden Risikoaufschlägen für italienische Anleihen: Die Rendite 10-jähriger Staatspapiere sei erstmals seit Februar unter die Marke von 1% gerutscht. Die langfristigen Perspektiven seien allerdings nicht ganz so vorteilhaft: Notwendige Reformen würden drohen verschleppt zu werden, die Anreize solide zu wirtschaften würden schrumpfen. Populistische Tendenzen insbesondere in den nördlichen EU-Ländern könnten zunehmen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...