13.000 Punkte gilt es heute zu verteidigen. Die fortlaufenden Gespräche zwischen China und USA zum Handelskonflikt wurden und werden positiv gesehen. Die Hoffnung, dass Handelsabkommen Bestand hat, steigt. Die Corona-Neuinfektionen steigen. Die Notenbanker treffen sich in Jackson Hole. Vorher ist Abwarten an den Börsen angesagt. Starke Zahlen kamen von Salesforce, die Ende August in den Dow aufsteigen - ein Ritterschlag und ein Zeichen der Zeit... Antje Erhard berichtet von der Frankfurter Börse