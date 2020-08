Tenbagger-Ambitionen: Megadeal, Millionenumsätze und 134.000 Neukunden seit 2020: Eine wohl nahezu schon spektakulär erscheinende Kurschance!

Anzeige / Werbung

Breaking News: Über 134.000 Neukunden seit Anfang des Jahres!

Diese Aktie bringt unseres Erachtens tatsächlich inzwischen "Tenbagger-Ambitionen" mit, insofern die Pläne des Managements aufgehen. Heute lanciert man mit rund 134.000 neuen Onlinekunden in 2020 einen großartigen Erfolg nach Einführung diverser CBD-Premiumprodukte, die online verkauft werden. Millionenumsätze im ersten Quartal 2020 sprechen zudem eine deutliche Sprache und indizieren, wo die Reise bald hingehen könnte…

Mit Abschluss des spektakulären Unified-Deals gab der CBD-Onlinevermarkter Thoughtful Brands (ehemals Mota Ventures) einen entscheidenden Meilenstein seit Firmierung Ende 2019 bekannt. Jetzt sehen wir eine nahezu schon spektakulär erscheinende Kurschance bei der Aktie des aufstrebenden Unternehmens.

Heute Morgen meldet Thoughtful Brands, ein Unternehmen, das erst Ende 2019 mit 0 Umsätzen an den Start gegangen ist, sage und schreibe mehr als 134.000 neue Kunden seit Anfang 2020!

Thoughtful Brands*

WKN: A2QBJJ

Börsenplätze: Frankfurt (Deutschland); CSE (Kanada, Heimatbörse)

Breaking News:

Nature's Exclusive Brand Acquires over 134,000 New Customers in 2020

Für das erste Quartal 2020 hat man dank erfolgreicher Produkteinführungen hochpreisiger CBD-Premiumprodukte wie Öle, Tinkturen, Cremes, mit CBD versetztem Kaffee und diverser Immunpräparate im Onlinehandel in den USA Millionenumsätze erzielt.

Game Changer

Auch der jetzt abgeschlossene Deal mit Unified ist in unseren Augen definitiv ein absoluter Game Changer für das noch junge Unternehmen, der zur signifikanten Steigerung der Verkaufstransaktionen von Thoughtful mit seinen Premiumprodukten sorgen sollte. Seit Aufstellung mit der Marke Nature's Exclusive verkauft Thoughtful Brands schon jetzt seine Produkte äußerst erfolgreich in den Vereinigten Staaten. Weitere Marken kamen jüngst hinzu.

Mit dem Dealabschluss über das Schlüsselasset von Unified, die Vermarktungssoftware, die dem Erfolgsunternehmen Unified Verbrauchertransaktionen im Wert von über 350 Mio. CAD ermöglicht hat, davon allein 93,8 Mio. CAD im Jahr 2019, öffnet sich jetzt womöglich ganz erhebliches und zusätzliches Umsatzpotenzial für Thoughtful Brands. Das ist in unseren Augen ein unglaublich großer unternehmerischer Erfolg für den Onlinevermarkter von CBD-Produkten. Wir rechnen operativ mit einem extrem erfolgreichen Geschäftsjahr 2020, hatte man doch gar selbst während internationaler Lock-Downs innerhalb der Corona-Krise schnell mit Immunprodukten reagiert und eben tatsächlich Rekordumsätze vermelden können. Mit der neuen E-Commerce-Plattform, die dem Vermarktungsunternehmen Unified online dreistellige Millionenumsätze ermöglicht hat, erscheint Thoughtful jetzt folglich extrem stark aufgestellt.

Man darf wohl durchaus annehmen, dass Thoughtful Brands die bisherigen Vermarktungserfolge duplizieren wird. Geht der Plan des Managements auf, dann dürften Anleger, uns insbesondere jene, die das aktuell sehr niedrig erscheinende Kursniveau nutzen, wohl überdurchschnittlich groß profitieren. Denn bei Thoughtful passt unserer Einschätzung nach eigentlich alles, aber eines passt nicht, und das ist der Aktienkurs, was wir als eine sehr große Chance für den mutigen Anleger werten.

Klare Schlussfolgerung

Wir glauben, dass es nun nach Abschluss der Unified-Transaktion und in Folge von hieraus wahrscheinlich resultierenden Erfolgsmeldungen nur eine logische Konsequenz gibt: eine komplette Neubewertung von Thoughtful Brands.

Wir glauben weiter, dass auf dem aktuellen Kursniveau mit einem Investment in Thoughtful Brands die in unseren Augen absolut überproportionalen Gewinnchancen zu den vorhanden Risiken mit Abstand überwiegen. Anleger sollten unseres Erachtens exakt zur selben Schlussfolgerung kommen, wenn sie ihre Hausaufgaben machen.

Die Bewertung von Thoughtful Brands liegt aktuell bei rund 50 Mio. Dollar (CDN), der Aktienkurs dümpelt an der Heimatbörse in Kanada bei knapp über 0,20$ (CDN; Stand Dienstagabend).

Vom Start-up zu einem bald aufstrebenden Marktführer der Branche: 10.000 qm große Fabrik in Deutschland

Thoughtful Brands ist ein auf den Internethandel spezialisiertes Unternehmen, das natürliche Gesundheitsprodukte im CBD-Bereich entwickelt und über verschiedene Marken derzeit insbesondere in den USA vermarktet und vertreibt. Durch laufende strategische Übernahmen hat sich das Unternehmen bereits ein solides Standbein sowohl im CBD-Markt als auch im wachstumsstarken Markt für psychedelische Arzneimittel geschaffen.

Millionenumsätze konnten bereits im ersten Halbjahr 2020 generiert werden. Thoughtful Brands ist außerdem Inhaber und Betreiber einer über 10.000 Quadratmeter großen Produktionsanlage in Radebeul (Deutschland), wo ein hochqualifiziertes Team im Rahmen von klinischen Studien natürlich vorkommendes Psilocybin sowie weitere in Psychedelika enthaltenen Wirkstoffe für die Behandlung von Suchtkrankheiten (Opiate, Alkohol) untersucht. Gleichzeitig werden zukünftige Geschäftschancen zur Herstellung von markenrechtlich geschützten Psilocybinprodukten sondiert. Auch hiervon könnten wir zeitnah bereits mehr hören…

Der Unified-Deal könnte gar dreistellige Millionenumsätze für Thoughtful triggern

Wir sehen aktuell eine gewaltige Kurschance für den mutigen Anleger, der jetzt noch im Frühstadium der Entwicklungen einsteigt. Fakt ist: Gelingt es dem Thoughtful-Management jetzt, mit der seit heute zu 100% in Besitz befindlichen E-Commerce-Plattform, ähnlich hohe Umsätze wie Unified zu erzielen, dann sprechen wir wahrscheinlich schnell über dreistellige Millionenumsätze für das Unternehmen, was Thoughtful Brands wohl zweifellos zu einem der großen Marktführer der Branche machen würde.

Fakt ist ferner, dass Unified mit Verbrauchertransaktion von fast 100 Mio. Dollar allein in 2019 zu den international erfolgreichsten Online-Vermarktern von CBD- und Lifestlye-Produkten gehörte. Jetzt, wo die Plattform und auch diverse Handelsmarken, mit denen Unified die Umsätze erzielte, bei Thoughtful Brands liegen, können Anleger als Thoughtful-Aktionär wohl von einer zukünftig zu erwartenden rasanten Entwicklung profitieren.

Thoughtful Brands dürfte sich als logische Konsequenz betrachtet schnell zu einem der größten Player im CBD- und E-Commerce-Segment an der kanadischen Börse CSE entwickeln und die Aktie sehr schnell die Sphären eines Pennystocks verlassen.

Erstes Quartal 2020 lieferte bereits Millionenumsätze und Bruttogewinn

Thoughtful Brands selbst war Ende letzten Jahres als Mota Ventures noch ein Start-up mit 0 Umsätzen. Im Juli gab man dann bekannt, dass der konsolidierte Bruttoumsatz im 1. Quartal 2020 stattliche 7,65 Millionen Dollar (CDN) betrug und zudem bereits ein hoher sechsstelliger Bruttogewinn ausgewiesen werden konnte. Thoughtful Brands verkauft online erfolgreich hochpreisige CBD-Produkte wie Öle, Gesichtsserum, Schmerzcremes oder auch mit CBD versetzten Kaffee in den USA.

Über 134.000 Neukunden will man seit Beginndes Jahres 2020 akquiriert haben, und das alles mit eigenen Premium-CBD-Produkten in den USA. Ohnehin also erscheint die Aktie von Thoughtful Brands in Hinblick zu den bislang in 2020 abgelieferten Verkaufszahlen und vor allem auch in Hinblick der zu erwartenden Ereignisse aktuell extrem günstig.

Der Aktienkurs "dümpelt" aktuell bei knapp über 0,20$ vor sich hin. Die Börsenbewertung von derzeit rund 50 Mio. Dollar (CDN) erscheint angesichts der schon jetzt verzeichneten Umsätze und der in unseren Augen exorbitant starken Aussichten nahezu schon lächerlich. Und mit dem jetzt abgeschlossenen Unified-Deal steht etwas tatsächlich außergewöhnlich Großes für die Microcap-Szene im Raum.

"Ganz nebenbei": Forschungen mit angesehenem deutschen Professor in Bayern

Dass Thoughtful Brands "ganz nebenbei" mit seiner Tochtergesellschaft Verrian mit Firmensitzen im kanadischen Ontario und im deutschen Sachsen bzw. in Bayern mit einem angesehenen deutschen Professor bereits zwei entwickelte Psilocobyn-Präparate, die Menschen von Suchtkrankheiten wegbringen soll, in klinische Studien geschickt hat, ist ein zusätzlicher Hebel, der durchaus seinen Charme hat. Auch der Bruder des ehemaligen US-Präsidenten Clinton ist inzwischen mit dabei. Roger Clinton selbst ist nur knapp dem Tod entgangen, litt er u.a. an einer Alkoholsucht und war auch schon dem Kokain verfallen. Heute ist er "geheilt" und ihm die Suchtbekämpfung ein äußerst großes Anliegen. Der deutsche Professor ist Prof. Dr. Markus Backmund, der als Führungsexperte die Forschungs- und Entwicklungsarbeiten für Thoughtful Brands beaufsichtig, um einzigartige Therapiemethoden auf der Basis von Psychedelika für den internationalen Markt zu entwickeln.

Prof. Dr. Markus Backmund wurde im Januar 2020 seit 2010 zum fünften Mal in Folge zum Vorstandsvorsitzenden der Deutschen Gesellschaft für Suchtmedizin (DGS e.V.) gewählt und ist Mitglied im Koordinierungsgremiums zur Strategie zur Eindämmung von HIV, Hepatitis B und C und anderen sexuell übertragbaren Krankheiten des Bundesgesundheitsministeriums in Deutschland. Er ist überdies Gründer und Betreiber des Praxiszentrums im Tal (PIT), einer privaten Rehaklinik mit stationärer Betreuung in Starnberg. In der P3-Klinik können sich Menschen mit Burn-Out-Symptomen, Depressionen, Suchterkrankungen etc. behandeln lassen.

Die große Wette läuft

Unsere Hauptwette liegt dennoch auf Thoughtful und Unified und dem gewaltig großen CBD-Markt. Der US-Markt für CBD-Produkte allein wird bis 2025 auf jährlich rund 24 Milliarden US-Dollar heranwachsen, glauben die Experten der Brightfield Group, die seit mehreren Jahren den internationalen Cannabis- und CBD-Markt analysieren. Der Milliardenkonzern der Cannabisbranche Aurora hat erst im Juni das amerikanische CBD-Unternehmen Reliva geschluckt. Auch dass Thoughtful Brands spätestens jetzt mit Abschluss des Unified-Deals in den Fokus der Miliardenkonzerne gelangen könnte, ist wohl keineswegs mehr auszuschließen, steigt das Unternehmen doch jetzt langsam aber wirklich in eine Liga auf, in welcher man Thoughtful Brands als ernstzunehmende Konkurrenz zu den großen Milliardenkonzernen der Branche wahrnehmen könnte.

Unsere Meinung: Der jetzt veröffentlichte Abschluss der Unified-Plattform-Akquisition bietet enormes Upside für Anleger, zumal Thoughtful mit Nutzung der Plattform gar dreistellige Millionenumsätze generieren dürfte, insofern das Thoughtful-Management die Plattform genauso effizient nutzen kann wie Unified. Auch die bis dato lancierten Zahlen der Ergebnisse der Vermarktungsaktivitäten in den USA sprechen eine deutliche Sprache. Welches Startup der Branche konnte so schnell seit Firmierung tatsächlich bereits Millionenumsätze vorweisen!? Bei einer Bewertung von aktuell lediglich rund 50 Mio. Dollar (CDN) drängt sich also unseres Erachtens ganz offensichtlich ein Kauf der Aktie auf.

