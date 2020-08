Seit Montag ist die neue Unternehmensanleihe der Coreo AG in der Zeichnung - die fünfjährige Unternehmensanleihe (ISIN DE000A289D70) bietet einen jährlichen Zinskupon von 6,75% und hat ein maximales Volumen von bis zu 30 Mio. Euro. Die Anleihen Finder Redaktion hat ausführlich mit dem CEO der Coreo AG, Marin Marinov, über die derzeitige Geschäftsentwicklung und die Hintergründe der Anleihe-Emission gesprochen.

Anleihen Finder: Sehr geehrter Herr Marinov, können Sie uns die Coreo AG kurz vorstellen und verraten, wofür die eingesammelten Anleihe-Mittel verwendet werden sollen?

Marin Marinov: Die Coreo AG ist in der Entwicklung von Bestandsimmobilien tätig. Wir erwerben also Objekte und Portfolios, die ein Entwicklungs- bzw. Wertsteigerungspotenzial aufweisen, so genannte Value-Add-Immobilien. Die Anforderungen und Herausforderungen können dabei sehr vielfältig sein - kaufmännisch, technisch, rechtlich, strukturell oder einfach nur menschlich, zumal wir uns nicht nur auf Wohn- oder Gewerbeimmobilien beschränken. Wir machen beides mit dem übergeordneten Ziel, ein insgesamt attraktives und vom Chance-Risiko-Verhältnis her ausgewogenes Immobilienportfolio aufzubauen. Als Bestandsentwickler positionieren wir uns im Markt zwischen den reinen Bestandshaltern auf der einen, und den Projektentwicklern auf der anderen Seite.

Marin Marinov

Mit dem Emissionserlös wollen wir das Wachstum unserer Gesellschaft vorantreiben. Mittels weiterer Immobilienkäufe planen wir die laufenden Mieteinnahmen deutlich zu erhöhen. Die passenden Objekte für den nächsten Wachstumsschritt haben wir bereits im Visier. Darüber hinaus haben wir die Möglichkeit, unsere Finanzierungstruktur und Rentabilität nachhaltig zu verbessern. Wir können vorzeitig das noch ausstehende und mit 10% verzinste Restvolumen der Optionsanleihe 2018/2022 in Höhe von 15 Mio. Euro ohne Vorfälligkeitsentschädigung zurückzahlen. Zusammengefasst lässt sich sagen: wir können die Mittel aus einer Platzierung kurzfristig sehr lukrativ investieren.

Anleihen Finder: Seit wann sind Sie in diesem Bereich tätig?

Marin Marinov: Das erste Objekt haben wir 2017 erworben. Wir sind also ein vergleichsweise junges Immobilienunternehmen. Dafür wachsen wir stark. Unser Ankaufsvolumen haben wir von gut 10 Mio. Euro auf zuletzt über 30 Mio. Euro pro Jahr kontinuierlich erhöht. Wir agieren gern im verhältnismäßig kleinen Transaktionsbereich zwischen 5 und 20 Mio. Euro. Denn auch in einem Marktumfeld, in dem das Angebot grundsätzlich beschränkt ist, sind solche "kleine" Value-Add-Immobilien aufgrund der nötigen Entwicklungsmaßnahmen und des damit verbundenen Zeit- und Arbeitsaufwands für die großen Immobilieninvestoren oft uninteressant. Bei attraktiven Kauf-Angeboten aber auch aus Gründen der Portfoliooptimierung verkaufen wir auch immer wieder einzelne Objekte. Mit dieser Strategie beabsichtigen wir unser Portfolio in den kommenden 4 bis 5 Jahren auf 400-500 Mio. Euro auszubauen.

Anleihen Finder: Warum ist eine Anleihe das "passende" Finanzierungsinstrument für die Coreo AG und wieso erfolgt die Emission gerade zum jetzigen Zeitpunkt?

Marin Marinov: Wenn Sie mit dem "jetzigen Zeitpunkt" die Sommerpause meinen, ist sie ja in den meisten Bundesländern schon vorbei. Und auch der Blick auf die Emissionen der letzten Jahre lässt sich eigentlich keine große Relevanz der Sommerpause für erfolgreiche Emissionen erkennen. Hinzu kommt, dass dieses Jahr im Hinblick auf die COVID-19 Pandemie zeitlich alles etwas anders läuft.

"Der Markt wartet nicht"

