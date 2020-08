Die ACCENTRO Real Estate AG baut ihren Immobilienbestand in der deutschen Metropolregion Rhein-Ruhr weiter aus. Das erworbene Portfolio umfasst 101 Einheiten in den Städten Essen und Duisburg und verfügt über eine vermietbare Fläche von insgesamt 7.320 qm. Mit der aktuellen Akquisition verdoppelt der Wohnungsprivatisierer seinen Immobilienbestand in Nordrhein-Westfalen auf 216 Einheiten. Der erworbene ...

