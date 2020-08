Köln (ots) - Das Wechselgeschäft steht vor der Tür: Das hat die mailo Versicherung AG zum Anlass genommen, das Feedback aus dem Maklermarkt aufzugreifen und die aktuelle Tarifgeneration auf dieser Basis gezielt zu optimieren. Vom Verzicht auf den Einwand der groben Fahrlässigkeit bis 20 Prozent der Versicherungssumme für alle Zielgruppen bis zum vollständigen Unterversicherungsverzicht für Gastronomen - die Produkte sind jetzt noch einfacher und passgenauer."Wir stellen unser Angebot regelmäßig auf den Prüfstand - auch unterjährig. Denn nur so weisen unsere Produkte jederzeit ein herausragendes Preis-Leistungs-Verhältnis auf. Daher haben wir bei vielen Produkten die Bedingungen jetzt optimiert: Onlinehändler können nun beispielsweise eine erweiterte Produkt-Haftpflicht, die Eigenschaft des "Quasi-Herstellers" sowie den Import aus Nicht-EU-Ländern und alle Mischformen einfach und volldigital abschließen. Bei unserem Gastronomie-Tarif haben wir die Bedingungen, etwa Besitz und Unterhaltung von E-Ladesäulen, und das Preis-Leistungs-Verhältnis verbessert. Viele Sublimits haben wir angehoben. Dies gilt ebenso bei unserer Cyber-Deckung. Bloggern und Influencern bieten wir ab sofort weltweiten Versicherungsschutz an und das Deckungskonzept der Autoren und Journalisten wurde auf Buchverlage erweitert. Und das ist nur ein kleiner Auszug", sagt Armin Molla, Vorstand IT, Vertrieb und Marketing der mailo Versicherung AG.Ein weiterer Unique-Selling-Point von mailo ist die Absicherung für Kühlgut und Automaten beim Gastronomie-Tarif. Darüber hinaus gibt es ebenfalls bei der Zielgruppe Gastronomie für Makler und Kunden die Möglichkeit, zwischen drei Absicherungspaketen (S-, M- oder L-Tarif) zu wählen. "Wir sind sicher, dass wir mit unseren optimierten Produkten den Maklern und Kunden einen verbesserten Versicherungsschutz bieten, der individuell auf die Zielgruppen zugeschnitten ist", so mailo-Vorstand Molla.Abgerundet wird das optimierte mailo-Angebot durch eine kostenlose Differenzdeckung für bis zu 18 Monate - selbstverständlich auf alle Tarife. "Und mit unserer automatisierten Bestandsübertragung bieten wir Maklern darüber hinaus die Möglichkeit, bestehende Bestände ohne Aufwand umzudecken. Einfach und zu 100 Prozent digital", verspricht mailo-Gründer Molla.Unternehmensprofil mailo Versicherung AGDie mailo Versicherung AG (https://mailo.ag/) ist ein auf die Versicherung von Gewerberisiken spezialisiertes Versicherungsunternehmen. Der Gewerbeversicherer bietet eigene, auf diverse Gewerbe-Zielgruppen zugeschnittene, Betriebshaftpflicht-, Vermögensschadenhaftpflicht-, Sachinhalt- und Cyber-Versicherungsprodukte an.Der Fokus liegt auf Selbstständigen, Freelancern und Kleinunternehmern. Ihnen bietet mailo alle Versicherungslösungen, die sie zur Absicherung ihrer beruflichen Existenz brauchen. Dafür arbeitet mailo partnerschaftlich mit Versicherungsmaklern, Assekuradeuren und Plattformen zusammen. Die mailo-Versicherungslösungen können für ausgewählte Gewerbemakler und Assekuradeure auch als White-Label-Produkte entwickelt werden.Die mailo Versicherung AG wurde im Dezember 2017 gegründet und ist seit Februar 2019 von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) zum Geschäftsbetrieb als Versicherer in Deutschland zugelassen. Hinter mailo stehen neben den Gründern Armin Molla, Sten Nahrgang und Dr. Matthias Uebing auch starke Rückversicherer, Partner und Kapitalgeber, darunter die Munich Re und Deutsche Rück, STS Ventures oder Hevella Capital.Pressekontakt:Armin MollaVorstand Vertrieb, IT und Marketingmailo Versicherung AGRiehler Str.150668 KölnE-Mail: armin.molla@mailo.groupTelefon: +49 221 429 14 00Weitere Informationen unter www.mailo.agOriginal-Content von: mailo Versicherung AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/135793/4689211