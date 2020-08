Die Tesla-Aktie kennt derzeit nur einen Weg: Aufwärts! So können sich Aktionäre des Elektro-Autobauers alleine in den vergangenen zwei Wochen über einen Kursgewinn in Höhe von 43% freuen - seit Jahresstart 2020 konnte sich die Tesla-Aktie sogar um 340% nach oben schrauben!Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Tesla von 1200 auf 2500 US-Dollar angehoben und die Einstufung...

