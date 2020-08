Hannover (www.anleihencheck.de) - Mexiko klettert in den weltweiten Corona-Rankings weiter nach oben, so die Analysten der Nord LB.Die Zahl der Infektionen habe die Marke von 500.000 übertroffen und sei weiter steigend. Hinsichtlich der Todesfälle in Folge von COVID-19 sei das Land weltweit auf Platz drei vorgerückt, hinter den USA und Brasilien. Die Zahl der Todesfälle im Verhältnis zu Infizierten liege bei 11,9%. Laut WHO sei dieser Wert lediglich in Großbritannien und Italien höher. Die rund 30 Millionen Schüler des Landes sollten ab Beginn des neuen Schuljahres per Fernsehen und Radio unterrichtet werden. Eine entsprechende Vereinbarung sei von Präsident López Obrador unterzeichnet worden. ...

