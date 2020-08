Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Der deutsche Rentenmarkt ist unter Druck gekommen, was auf die Risikobereitschaft der Marktteilnehmer und freundliche Wirtschaftszahlen sowie auf ein erhöhtes Angebot am Primärmarkt zurückgeführt werden kann, so die Analysten der Helaba.Heute sei mit einem Anstieg der US-Auftragseingänge zu rechnen, sodass das fundamentale Umfeld für Staatsanleihen zunächst schwierig bleibe. Auch von technischer Seite könne noch keine Entwarnung gegeben werden. Die Trading-Range liege zwischen 175,00 und 177,30. (26.08.2020/alc/a/a) ...

