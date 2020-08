Die vom Bund erhöhte Kaufprämie beflügelt die Nachfrage nach E-Autos. Darauf haben BMW und VW nun reagiert: Die Bayern weiten die Produktion des i3 in Leipzig aus und der VW e-Golf wird in Dresden entgegen des ursprünglichen Plans noch bis Weihnachten weitergebaut. Das geht aus einem Bericht der "Automobilwoche" hervor. BMW hat demnach die einwöchige Sommerpause in der i3-Produktion gestrichen und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...