Hannover (www.anleihencheck.de) - Die generelle Schwäche der US-Währung zeigt sich aktuell natürlich auch relativ zum Australischen Dollar, welcher zudem noch vom im Vergleich zu anderen Währungsräumen attraktiven Zinsniveau in "Down Under" profitiert, so die Analysten der Nord LB.Die Rendite von Staatsanleihen des Landes mit einer Restlaufzeit von zehn Jahren notiere immerhin in Sichtweite der Marke von mittlerweile beachtlichen 0,80%. Die wachsenden politischen Spannungen zwischen den USA und China könnten aber noch zu einem Problem für die High-Beta-Währung Australischer Dollar werden. Jüngst seien beispielsweise Handelsgespräche zwischen Peking und Washington zunächst abgesagt worden. Zudem kämpfe das Land wieder stärker gegen die Verbreitung des neuen Coronavirus. Der Devisenmarkt mache sich aber noch keine größeren Sorgen. Auch die Geldpolitik in Sydney sei ein potenzieller Belastungsfaktor für die Währung des Landes. ...

