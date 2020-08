Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Bundesfinanzagentur hatte gestern keine Mühe, die 6 Mrd. EUR umfassende Schatzanweisung neu einzuführen, so die Analysten der Helaba.Die Zuteilungsrendite habe bei -0,69% gelegen und die Nachfrage habe das Angebot um das 2,0-fache übertroffen. Heute stocke Deutschland die Bund mit der Laufzeit Mai 2035 um 3,5 Mrd. EUR auf. Zudem gebe es eine Nullkuponanleihe in Italien und zwei konventionelle Anleihen in Portugal im Volumen von bis zu 1,25 Mrd. EUR. Die Peripheriespreads würden sich seit Tagen in vergleichsweise engen Spannen bewegen, was mit den anhaltenden Assetkäufen der EZB zu erklären sei. Zudem könnten von den Staaten im Rahmen des EU-Kurzarbeiterprogramms SURE schon bald 90 Mrd. EUR an Unterstützung beantragt werden. (26.08.2020/alc/a/a) ...

