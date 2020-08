Bonn (www.anleihencheck.de) - Seit Jahresbeginn haben US-Unternehmen "Investment Grade (IG)"-Anleihen im Volumen von rund 1,4 Billionen US-Dollar emittiert, so die Analysten von Postbank Research.Damit werde dieses Jahr bereits nach acht Monaten der bisherige Rekordwert aus dem Gesamtjahr 2017 in den Schatten gestellt. Sorgen vor einer erneuten Verschlechterung der Refinanzierungsbedingungen in Folge einer zweiten Viruswelle könnten darüber hinaus dazu führen, dass die Unternehmen ihre geplanten Emissionen vorziehen würden und sich die Anleiheflut fortsetze. ...

