Die Welt blickt in dieser Woche nach Wyoming: Dort treffen sich ab Donnerstag Vertreter der US-Notenbank in Jackson Hole. Erstmals in der Geschichte wird der Kongress online stattfinden. Als noch bedeutsamer bewertet der Markt allerdings die potenziellen Ergebnisse des Treffens und fragt sich, ob die Vertreter der Notenbank ihr Inflationsziel neu definieren. Zu den Erwartungen an die Konferenz lesen Sie ein Statement von Jack P. McIntyre, Portfoliomanager bei Brandywine Global: "Die Botschaft von ...

