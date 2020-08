DJ Spahn: Wieder verstärkt Quarantäne für Reiserückkehrer zumutbar

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hat Pläne für eine Rückkehr zum Langzeitansatz der nationalen Corona-Teststrategie und ein "verstärktes Quarantäneregime" für Einreisen aus Risikogebieten nach Ende der Hauptreisezeit im Sommer angekündigt. Spahn zeigte sich "sehr zuversichtlich", dass dies zwischen Bund und Ländern beim Treffen von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) mit den Länder-Regierungschefs am Donnerstag beschlossen werde. Es sei zumutbar, dass für alle, die nach Ende der Hauptreisezeit in Risikogebiete reisten, wieder "verstärkt Quarantäne" gelte, sagte Spahn in Berlin. Wer in ein Risikogebiet reise, müsse wissen, welche Folgeumstände das bringe.

Seit dem Frühjahr gelte die Verpflichtung zur Quarantäne nach der Einreise aus einem Risikogebiet. "Das ist keine Bitte, das ist eine Verpflichtung", stellte Spahn klar. Es gelte auch schon seit Monaten die Verpflichtung für Einreisende aus Risikogebieten, sich aktiv bei den zuständigen Behörden zu melden. Bereits jetzt stattfindende stichprobenartige Kontrollen der Einhaltung der Quarantäne sollten "noch verstärkt werden", kündigte er an. Als Maßnahme dazu habe das Bundeskabinett unter anderem eine stärkere Digitalisierung beschlossen.

Spahn verteidigte die umfangreichen Tests von Reiserückkehrern in der Hauptreisezeit. "Es war richtig, dieses Testangebot zu machen", erklärte er. Mit dem Ende der Urlaubszeit in Baden-Württemberg und in Bayern Mitte September sinke aber das von den einreisenden Urlaubsrückkehrern ausgehende Risiko wieder, zugleich steige das Infektionsrisiko insgesamt. Die Testkapazitäten kämen aber "an eine Grenze". Die Testzahlen hätten sich innerhalb weniger Wochen verdoppelt, betonte der Gesundheitsminister.

