DJ Opacc wächst stark und erhöht Frauenquote - kununu.com: Opacc mit Top-Ranking

Rothenburg (pts020/26.08.2020/12:00) - Auf der Bewertungsplattform kununu.com steht Opacc beim Kriterium Work-Life-Balance auf dem hervorragenden 2. Platz in der Schweiz. Mit einer neuen Kampagne konnte die Opacc Software AG in Rothenburg den Mitarbeiterbestand im ersten Halbjahr um 13 Personen erhöhen, darunter 9 Frauen.

Opacc gehört - wie schon in den Vorjahren - zu den beliebtesten Arbeitgebern. Work-Life-Balance mit flexiblen Arbeitszeitmodellen wie auch die laufende Unterstützung für Aus- und Weiterbildung sind die Grundpfeiler dafür. Der Software-Hersteller liegt im gesamten DACH-Raum in den Top 10 und in der Schweiz auf dem 2. Platz. Das Unternehmen wurde von über 200 Mitarbeitenden und Bewerbenden bewertet. Die Weiterempfehlungsquote liegt bei 100 %.

Opacc wird weiblicher

Im Rahmen des stetigen Wachstums wurde mit einer spezifischen Kampagne ein besonderer Fokus auf die Erhöhung der Frauenquote gelegt. Die Chance, bestens qualifizierte Frauen für IT-Berufe zu gewinnen, sollte besser genutzt werden.

Natalie Schürmann, bei Opacc Software AG verantwortlich für die Personalakquisition, freut sich über die gelungenen Rekrutierungen: "Wir setzen auf die weibliche Komponente, weil Frauen in unseren Teams spezielle Fähigkeiten einbringen, so etwa soziale und kommunikative Kompetenzen oder eine differenzierte Herangehensweise in der Problemlösung. Das macht die Arbeit in den Fachteams noch wertvoller!"

Firmenkultur mittragen

Für Opacc ist es entscheidend, dass neue Mitarbeitende als Persönlichkeit überzeugen und die Firmenkultur mittragen können und wollen. Natalie Schürmann: "Im Erstgespräch lege ich den Fokus auf die Persönlichkeit und auf soziale Aspekte. Ziel ist es, Menschen anzustellen, die nicht nur das fachliche Profil erfüllen, sondern auch gut zu unserem Unternehmen passen." Nur mit dieser geballten Energie kann Opacc die Zukunft erfolgreich bestehen und weiterwachsen.

Talente dauerhaft gesucht

Das Zentralschweizer Unternehmen baut auf über 30 Jahre Erfahrung in der Entwicklung und Implementierung von Enterprise Software. In den letzten Jahren wurden zahlreiche neue Stellen mit top-qualifizierten Spezialisten geschaffen. Die immer aufwendigere Rekrutierung von Talenten wirkt jedoch hemmend für das weitere Wachstum. Umso wichtiger ist es für die HR-Verantwortlichen, mit vielfältigen Bestrebungen neue Mitarbeitende - Damen und Herren - für Opacc zu begeistern.

Derzeit sind bei Opacc verschiedenste Jobs ausgeschrieben, von der Projektleitung über Systemtechnik bis hin zur Entwicklung. https://jobs.opacc.ch/

