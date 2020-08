DJ Kreditbanken: Weniger Konsumkredite an Privatpersonen im 1H

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Corona-Pandemie hat das Geschäft der auf Kreditfinanzierungen spezialisierten Banken im ersten Halbjahr eingetrübt. In den ersten sechs Monaten vergaben die Kreditbanken 7,3 Prozent weniger Kredite an Privatpersonen als im Vorjahreszeitraum und finanzierten Konsumgüter im Wert von 26 Milliarden Euro, wie der Bankenfachverband mitteilte. Die Finanzierung mobiler Investitionsgüter an Unternehmen ging um 3,2 Prozent auf 5,3 Milliarden Euro zurück.

"Die Coronavirus-Pandemie hat den privaten Konsum und die Investitionstätigkeit der Unternehmen stark gebremst", sagte Verbandsgeschäftsführer Jens Loa. Entsprechend hätten die Kreditbanken weniger Finanzierungsverträge abschließen können, was insbesondere für Einkaufsfinanzierungen mit Händlern gelte. Der Gesamtbestand an Krediten habe allerdings zugenommen.

Online wurden unterdessen mehr Konsumkredite ausgereicht. Die Banken weiteten die Vergabe um 13,9 Prozent auf 6,2 Milliarden Euro aus.

