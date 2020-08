DJ MARKT USA/Wall Street dürfte Verschnaufpause einlegen

Die Rekordserie an der Wall Street dürfte am Mittwoch eine Pause einlegen. Nachdem der S&P-500 drei Handelstage hintereinander neue Rekordstände verzeichnet hat, deuten die Futures auf die großen US-Aktienindizes eine wenig veränderte Eröffnung an. Die jüngste Entwicklung der Corona-Neuinfektionen in den USA, der Präsidentschaftswahlkampf, das anstehende Notenbankertreffen in Jackson Hole und die Hurrikansaison lassen Anleger innehalten. Dazu kommt, dass viele Marktteilnehmer noch im Urlaub sind. Auf der anderen Seite stütze aber die Flut des billigen Geldes den Aktienmarkt, heißt es aus dem Handel.

An Konjunkturdaten stehen die Auftragseingänge für langlebige Wirtschaftsgüter aus dem Juli auf der Agenda. Volkswirte rechnen mit einem Zuwachs von 5,0 Prozent zum Vormonat. Im Juni war nach revidierten Angaben ein Plus von 7,6 Prozent verzeichnet worden. Genauere Aussagen über den allgemeinen Zustand der US-Wirtschaft erhoffen sich die Investoren jedoch von der Rede des US-Notenbankchefs Jerome Powell am Donnerstag in Jackson Hole. Es wird erwartet, dass Powell eine Kursänderung im Umgang der Federal Reserve mit der Inflation signalisiert.

Die Zahl der Corona-Neuinfektionen in den USA ist am Dienstag den zweiten Tag in Folge wieder gestiegen, lag aber immer noch unter den Werten der zurückliegenden Wochen.

Derweil gewinnt Hurrikan "Laura" an Stärke und bewegt sich auf die US-Bundesstaaten Texas und Louisiana zu. Es wird mit heftigem Wind und Überschwemmungen gerechnet, weshalb die Evakuierung voraussichtlich besonders betroffener Gebiete angeordnet wurde. Die Ölförderung im Golf von Mexiko wurde vorsichtshalber weitgehend eingestellt, was den Ölpreis tendenziell stützt.

Unter den Einzelwerten springen Salesforce im vorbörslichen Handel um gut 13 Prozent nach oben. Der Softwarehersteller hat bei der Vorlage von Quartalszahlen seine Jahresziele erhöht.

August 26, 2020

