DJ BDA lobt Verlängerung des Kurzarbeitergelds

BERLIN (Dow Jones)--Die deutschen Arbeitgeber sehen in der Verlängerung der Kurzarbeiterregelung bis Ende 2021 eine Hilfe, um Arbeitsplätze zu sichern. Allerdings sei auch im Jahr 2022 noch in einigen Branchen mit Kurzarbeit zu rechnen. Daher könnte dann weitere Unterstützung nötig sein, erklärte Arbeitgeberpräsident Ingo Kramer.

Zuvor hatte die große Koalition beschlossen, wegen der Corona-Pandemie die maximale Bezugsdauer von zwölf auf 24 Monate zu verlängern und weitere Unterstützung für Firmen auf den Weg gebracht. "Die längere und volle Erstattung der Sozialversicherungsbeiträge bis Ende Juni 2021 hilft gerade auch denjenigen Unternehmen, bei denen die Krise erst jetzt mit voller Wucht durchschlägt", so Krämer vom Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA).

Es sei richtig, dass die Bundesregierung die Corona-Sonderregelungen zur Kurzarbeit schrittweise beginnt, im nächsten Jahr zurückzuführen. Allerdings habe die Bundesregierung außer Acht gelassen, dass mit einer wirtschaftlichen Erholung auf die Zeit vor Corona-Ausbruch erst im Laufe des Jahres 2022 gerechnet wird. "Dieses bedeutet, dass auch in 2022 partiell in einer Reihe von Branchen noch mit Corona verursachter Kurzarbeit zu rechnen ist. In diesem Fall muss rechtzeitig durch die vorhandene Verordnungsermächtigung durch die Bundesregierung nachgesteuert werden", so Kramer.

Kontakt zur Autorin: andrea.thomas@wsj.com

DJG/aat/apo

(END) Dow Jones Newswires

August 26, 2020 07:26 ET (11:26 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.