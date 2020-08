Der Chemiekonzern Covestro darf seinen Platz im DAX laut den Experten von JPMorgan nun wohl doch behalten. Dank ihrer jüngsten Kursrallye seien die Leverkusener mit Blick auf Börsenwert und Handelsaktivität wieder auf eine Position vorgerückt, die bei der regulären Indexüberprüfung am 3. September zum Verbleib im Leitindex ausreiche, erklärte Analyst Pankaj Gupta in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Zuletzt hatten die Papiere des Duftstoff- und Aromenherstellers Symrise und des Diagnostikunternehmens ...

