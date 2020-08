Die geheimnisumwobene Datenfirma und neueste Börsenkandidatin Palantir arbeitet weiterhin mit hohen Verlusten. Wie am späten Dienstagabend bekannt wurde, hat die Firma dem Zulassungsantrag das Börsenprospekt für den Handel an der New Yorker Börse folgen lassen. Die Gelegenheit für Anleger, genauer in die Bücher des Analysehauses zu schauen.Der gestern veröffentlichte Börsenprospekt enthüllte, dass Palantir das vergangene Jahr mit roten Zahlen von rund 590 Millionen US-Dollar abschloss - und 2018 ...

