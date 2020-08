In unserer letzten Kommentierung zur Aktie von Advanced Micro Devices thematisierten wir die damals frischen Quartalszahlen. Zum damaligen Zeitpunkt notierte der Wert noch unterhalb von 80,0 US-Dollar. Beflügelt von den robusten Zahlen stieß die Aktie noch in den Bereich von 87,0 US-Dollar vor, ehe sie dann doch eine Verschnaufpause einlegte. Rückblick. In der betreffenden Kommentierung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...