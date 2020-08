Wie in den vergangenen Wochen bereits mehrfach beschrieben, wechseln sich an den Börsen Phasen hoher und niedriger Ereignisdichte ab. Insbesondere nach Phasen starker Kursgewinne oder Kursverluste muss sich der charttechnische Nebel erst einmal wieder verziehen, und das kann Zeit brauchen. Besondere interessant ist dabei, wenn sich, nachdem sich der Rauch der (Kurs-)-Explosion oder -Implosion verzogen hat, ein neuer Impuls auftaucht.Dieser kann dann die vorangegangene Plateau-Phase als Erholung bzw. Stabilisierungsphase in einem Abwärtstrend sichtbar machen, indem es dann einen erneuten Abwärtsimpuls gibt und der Kurs eine Etage tiefer fällt.Andererseits kann sich ein neuer Aufwärtsimpuls als die charttechnische Bestätigung eines Aufwärtstrends herausstellen.

Den vollständigen Artikel lesen ...