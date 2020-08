Die heimischen Unternehmen sind weniger optimistisch als am Anfang der Coronakrise, was die Dauer der Erholung betrifft. Im Schnitt glaubten die Firmen zuletzt bereits, dass der Weg aus der Krise bis Herbst 2021 dauern wird. Gleichzeitig nehmen sie die Krise aber weniger bedrohlich wahr, zeigt eine Analyse der Wirtschaftsuniversität Wien (WU).Während man am Anfang der Krise von einer 9-monatigen Erholungsdauer ...

Den vollständigen Artikel lesen ...