... dann ist die Wirecard-Aktie ein Pennystock. Am Mittwoch-Morgen sackte das Papier auf ein neues Allzeittief bei 1,02 Euro. Unter der Ein-Euro-Marke darf ein Wert "offiziell" Pennystock genannt werden. In den USA ist Wirecard derweil schon einige Wochen ein Pennystock. Dort gelten Aktien schon unter der 5-Dollar-Grenze als Penny Stock.Gestern wurde vom Amtsgericht München offiziell das Insolvenzverfahren über den Zahlungsabwickler eröffnet (DER AKTIONÄR berichtete). Am Vortag hat der einstige ...

Den vollständigen Artikel lesen ...