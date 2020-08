26.08.2020 - Die Mutares SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A2NB650) hat heute beschlossen, seine im Februar 2020 mit vier Jahren Laufzeit begebene Anleihe in Höhe von EUR 50 Mio. (ISIN: NO0010872864) im Rahmen der bestehenden Erhöhungsoption um ein Volumen von EUR 20 Mio. zu erhöhen ("Erhöhung"). Der Betrag der Erhöhung wurde erfolgreich bei institutionellen Investoren platziert. Der Abschluss der Erhöhung steht unter dem Vorbehalt, dass die mit Mitteilung an die Anleihegläubiger vom 13. August 2020 vorgeschlagenen Änderungen der Anleihebedingungen akzeptiert werden. Irritierend ist der Betrag: Bei der ...

