Die Privatbank Metzler geht von einer völligen Erholung des weltweiten Autoabsatzes von den Einbußen in der Corona-Krise bis 2022 aus. "Ich glaube, dass wir auf einem beschleunigten Erholungsweg zurück zur Normalität sind", sagte Chefanalyst Jürgen Pieper am Mittwoch in Frankfurt.

