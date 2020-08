Die Aktie des deutschen Biotech-Unternehmens Biofrontera hat sich im August äußerst stark entwickelt. Dabei gelang auch der Sprung über die 200-Tage-Linie. Bei 5,67 Euro war jedoch vorerst Schluss mit der Aufholjagd. Zuletzt ist das Papier in eine Konsolidierung übergegangen. Nun gilt es die charttechnisch wichtige 200-Tage-Linie zu verteidigen.Neuer Schwung in die Aktie könnte der Halbjahresbericht bringen, der am morgigen Donnerstag veröffentlicht wird. Derzeit gibt es allerdings deutlich interessantere ...

