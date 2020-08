Wien (www.fondscheck.de) - FONDS professionell ONLINE präsentiert in seiner aktuellen Dachfonds-Studie wieder jene Produkte, auf die österreichische Dachfondsmanager bevorzugt setzen - und zeigt, wie sich deren Volumen in der Studie entwickelt hat, so die Experten von "FONDS professionell".Das habe wohl kaum jemand kommen sehen: Nach dem außerordentlich guten Jahresstart habe ein unbekanntes Virus die Börsen noch im ersten Quartal auf Talfahrt geschickt. Auch wenn das zweite Quartal weitaus besser verlaufen sei, habe die Corona-Krise auch vor Österreichs Dachfondshäusern nicht halt gemacht. Im ersten Halbjahr 2020 seien die Assets um 3,78 Milliarden Euro gesunken. Damit würden die österreichischen Dachfonds per 30. Juni 2020 37,47 Milliarden Euro auf die Waage bringen. ...

