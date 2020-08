Wien (www.fondscheck.de) - C-Quadrat-Boss Alexander Schütz steigt ins Bankgeschäft ein und erwirbt von der Sparkasse Bremen deren 100-Prozent-Anteil an der in Luxemburg ansässigen Privatbank Freie Internationale Sparkasse S.A. (FIS), so die Experten von "FONDS professionell".Schütz, der zudem Aufsichtsrat der Deutschen Bank sei, steige damit in die Geschäftsbereiche Private Banking und Wealth Management für HNWIs und UHNWIs ein. Von Seite der Deutschen Bank habe es dafür grünes Licht gegeben, wie Markus Schachner, der als CEO die operative Führung der Bank übernehmen werde, gegenüber FONDS professionell ONLINE bestätigt habe. Neben Schachner, der zuvor Geschäftsführer im Schütz Family Office gewesen sei, werde Martin Huber im Vorstand bleiben, sein Vertrag sei dementsprechend verlängert worden. ...

