Die Wiener Börse hat Mittwochnachmittag deutlich festerer Tendenz gezeigt. Der ATX gewann bis etwa 14.30 Uhr um 0,96 Prozent auf 2.255,94 Punkte. Der heimische Leitindex hat damit seine Zuwächse weiter ausgeweitet. An den europäischen Leitbörsen gibt es etwas geringere Zuwächse, bzw. in London sogar Kursverluste zu sehen.Weitere Handelsimpulse könnten nun die Stimmung an der Wall Street liefern. Die ...

