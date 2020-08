Die jüngste Entwicklung der Corona-Neuinfektionen in den USA, der Präsidentschaftswahlkampf, das anstehende Notenbankertreffen in Jackson Hole und die Hurrikansaison lassen Dow-Anleger innehalten.Während der NASDAQ Composite am Mittwoch mit Rückenwind positiver Unternehmensnachrichten ein weiteres Rekordhoch erklimmt, startet der Dow Jones mit einem moderaten Zuschlag von 0,03 Prozent bei 28.257,88 Punkten.Alles in allem aber werden sich die Investoren laut dem Marktexperten Craig ...

Den vollständigen Artikel lesen ...