Stuttgart (ots) - Eine einzigartige Symbiose der Gegensätze: Der neue Porsche Panamera deckt jetzt eine noch grössere Bandbreite ab. Er verbindet die Performance eines Sportwagens mit dem Komfort einer exklusiven Limousine. Insbesondere mit dem 463 kW (630 PS) starken Panamera Turbo S unterstreicht der Sportwagenhersteller seinen hohen Anspruch auf Best-in-Class-Performance. Das neue Topmodell übertrifft die Fahrleistungswerte des bisherigen Panamera Turbo deutlich. Porsche verfolgt darüber hinaus konsequent seine E-Performance-Strategie. Der Panamera 4S E-Hybrid ergänzt das Plug-in-Hybrid-Angebot um einen komplett neuen Antrieb mit 412 kW (560 PS) Systemleistung. Die rein elektrische Reichweite wurde im Vergleich zu den bisherigen Hybrid-Modellen um bis zu 30 Prozent erhöht. Komfort und Sportlichkeit profitieren gleichermassen von weiterentwickelten Fahrwerkkomponenten, Regelsystemen sowie einer neuen Generation von Lenkungsregelung und Reifen.Der V8-Biturbo-Motor des Panamera GTS wurde vor allem im Hinblick auf seine Leistungsentfaltung optimiert. Mit 353 kW (480 PS) und 620 Nm liefert der neue Panamera GTS 15 kW (20 PS) mehr Leistung als das Vorgängermodell. Diese nimmt bis nahe der Drehzahlgrenze kontinuierlich zu. Die Leistungsentfaltung kommt somit der eines klassischen Saugmotor-Sportwagens gleich. Ausserdem wird bei der neuen serienmässigen Sportabgasanlage durch asymmetrisch aufgebaute Endschalldämpfer die klassische V8-Klangcharakteristik noch stärker herausgearbeitet als bisher.Im neuen Panamera und Panamera 4 kommt nun weltweit in allen Märkten der bereits bekannte 2,9-Liter-V6-Biturbo-Motor zum Einsatz. Die Leistungswerte bleiben mit 243 kW (330 PS) und 450 Nm unverändert.Der neue Porsche Panamera ist ab sofort bestellbar und kommt Mitte Oktober zu den Händlern. In der Schweiz beginnen die Preise bei CHF 121'800 für den Panamera 4. Den Panamera 4S E-Hybrid gibt es ab CHF 162'300, den Panamera GTS ab CHF 175'400 und den Panamera Turbo S ab CHF 230'100 - jeweils einschliesslich Mehrwertsteuer und mit länderspezifischer Ausstattung. Schweizer Kunden profitieren zudem von einer Garantieverlängerung (2 + 2) sowie von den Inhalten des Porsche Swiss Package, in dem verschiedene Ausstattungsoptionen ohne Aufpreis enthalten sind.Weitere Informationen sowie Film- und Foto-Material auf der Porsche Pressedatenbank unter presse.porsche.ch (http://presse.porsche.ch) oder im Porsche Newsroom unter newsroom.porsche.de (http://newsroom.porsche.de)