Die 2 europäischen Alternativ-Adressen sind Adyen in Amsterdam und Wordline in Paris. Letztere hatten sich soeben mit einem anderen Unternehmen verbunden. Wer profitiert nun von wem?



Adyen meldete soeben +27 % im 1. Halbjahr = 280 Mill. € Umsatz. Davon kamen 2/3 aus Europa, 18 % aus Nordamerika und 20 % aus Asien bzw. 9 % aus Lateinamerika. Adyen demonstriert damit eine umfangreiche Abdeckung relevanter Märkte.



Der Lockdown hatte dies begünstigt. Wie viele Wirecard-Kunden zu Adyen gewechselt sind oder dies noch vorhaben, ist offen. Ziel von Adyen: Ein jährliches Wachstum der Umsätze zwischen 20 und 30 % und damit extrem hoch. Das ergäbe auf eine Sicht von 2 Jahren Umsätze von fast 1 Mrd. € und unterm Strich ein klares positives Netto-Ergebnis.



Wer in Adyen investiert, kauft die Zukunft des Marktes für Finanzdienste und Zahlungsverkehr. Auf diese Sicht allein kommt es an. Volatilität des Kurses gehört dazu.



