Siemens Smart Infrastructure hat von Go Bus, Neuseelands größtem Busbetreiber, den Auftrag erhalten, zwei Depots mit Ladetechnologie für Elektrobusse auszustatten. Es handelt sich dabei um zwei separate Go-Bus-Aufträge in Auckland und Christchurch. Insgesamt liefert Siemens DC-Schnellladesysteme für 34 Busse (25 in Christchurch und neun in Auckland) mit einer Gesamtkapazität von circa 3,7 Megawatt ...

