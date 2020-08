Wie der indische Fernsehsender ET Now berichtet, zieht die indische Zentralbank eine Erhöhung ihrer Goldreserven in Betracht.Danach soll auf einem Meeting des Zentralbankrates der indischen Notenbank der Vorschlag gemacht worden sein, den Anteil der Goldbestände an den Gold- und Devisenbeständen Indiens von aktuell 6,5 % auf knapp 10 % anzuheben. Parallel dazu soll der Anteil von US-Staatsanleihen reduziert werden.Eine Entscheidung hierzu könnte frühestens beim nächsten Treffen am 23. Oktober fallen. Die Notenbank will nun einen Plan für die nächste Sitzung im Oktober ausarbeiten.Die indische Zentralbank hat in den letzten 5 Jahren ihre Goldreserven sukzessive aufgestockt. Nach Angaben des World Gold Council kaufte die indische Zentralbank allein in diesem Jahr bisher 22,7 Tonnen Gold. Der aktuelle Wert der indischen Goldreserven beträgt 39,785 Mrd. US-Dollar.

