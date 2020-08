Ob während einer längeren Autofahrt oder abends im Bett vor dem Einschlafen - viele Nutzer möchten Podcasts und Hörbücher nicht mehr missen. Den stark wachsenden Markt will Amazon stärker beackern. Der E-Commerce- und Cloud-Gigant wird laut Presseberichten bald einen neuen Premiumdienst starten: Audible Plus.Nutzer sollen für nur 7,95 Dollar im Monat Zugang zur Audible-Biobliothek mit mehr als 11.000 Hörbüchern, Originalserien und Podcasts erhalten.Gleichzeitig will Amazon das Standardabo in Audible ...

