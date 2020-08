Plattform von dLocal akzeptiert lokale Zahlungen in Uruguay und Paraguay und bietet den Kunden so ein reibungsloses Verfahren

dLocal, ein auf grenzüberschreitende Zahlungen für aufstrebende Märkte spezialisiertes preisgekröntes Finanztechnologieunternehmen, wird die E-Commerce-Aktivitäten von Zara in Uruguay und Paraguay mit dem Einsatz seiner Zahlungsplattform unterstützen. Damit wird das Online-Einkauferlebnis für die Kunden von Zara angenehmer.

Mit der 360 Payments Platform von dLocal kann Zara (Inditex)künftig lokale Kreditkartenzahlungen akzeptieren und dabei die Möglichkeit monatlicher Ratenzahlungen einräumen. Die Lösung ermöglicht den Kunden die Zahlung sowohl mit internationalen als auch lokal ausgegebenen Kreditkarten von Mastercard, Visa und American Express sowie weiteren inländischen Karten wie OCA in Uruguay.

"Wir sind stolz darauf, Zara als Kunden zu haben und die Zahlung beim Einkaufen im Web einfacher und schneller zu gestalten, indem wir den Kunden des Unternehmens mehrere lokale Zahlungsmethoden anbieten", sagte Michel Golffed, VP Growth, dLocal. "Mit der Unterstützung mehrerer Hundert Kunden in Uruguay und Paraguay verfügen wir über umfangreiche Erfahrungen in diesen beiden Ländern und wir freuen uns darauf, mit diesem Fachwissen auch Zara in der Region zu Erfolg zu verhelfen."

Meirav Adi, VP Sales, dLocal, zufolge haben sich an die lokalen Gegebenheiten angepasste Zahlungsmethoden für weltweite Händler im E-Commerce bewährt.

"Der Markt in Uruguay beispielsweise ist dem elektronisch Handel gegenüber aufgeschlossen und hat eine starke Wirtschaft, die bis 2021 auf 3,7 Milliarden Dollar wachsen soll und deren lokale Debitkarten etwa ein Drittel des Zahlungsvolumens ausmachen", sagte Adi. "Genauso verhält es sich auf vielen anderen aussichtsreichen Märkten auf der ganzen Welt. An die lokalen Gegebenheiten angepasste Zahlungsmöglichkeiten sind nicht nur eine nette Zugabe, sondern eine Voraussetzung für den Erfolg."

Das Acquiring lokaler Karten ist Teil der Lösung Payins von dLocal, die Händlern den Einzug der Zahlungen von ihren Kunden in aufstrebenden Märkten in der jeweiligen Landeswährung ermöglicht. Der Hauptvorteil für den Händler ist der Zugang zu einer Vielzahl von lokalen Zahlungsmethoden sowie die Möglichkeit, Zahlungen in US-Dollar, Euro oder jeder anderen Währung innerhalb der Länder, in denen dLocal tätig ist, zu erhalten. Kunden von dLocal, die die Lösung Payins einsetzen, verzeichnen eine durchschnittliche Steigerung der Konversionsrate um 20%.

Mit einer einzigen Integration in die Plattform von dLocal ermöglicht die Lösung allen Händlern die sofortige Expansion in folgende 19 aufstrebende Märkte:

Lateinamerika: Argentinien, Brasilien, Bolivien, Kolumbien, Chile, Ecuador, Mexiko, Paraguay, Peru, Uruguay

Afrika: Ägypten, Marokko, Nigeria, Südafrika

Asien: Bangladesch, China, Indien, Indonesien, Türkei

Weitere Informationen über die Lösung Payins von dLocal finden Sie hier.

Über dLocal

dLocal (https://dlocal.com) ist die einzige "360 Payments Platform", die Massenzahlungen im Web in Lateinamerika und anderen Schwellenländern im Raum APAC, dem Nahen Osten und Afrika verarbeiten kann. Mit der einheitlichen API-Plattform von dLocal kann darauf verzichtet werden, Ein- und Auszahlungsprozessoren separat zu verwalten, mehrere lokale Entitäten einzurichten, Dutzende von Acquirern und Zahlungsmethoden isoliert voneinander zu integrieren und sich mit verlorenen Geldern in Übersee zu befassen, während hohe operative Belastungen entfallen. Da das Unternehmen in den einzelnen Ländern als lokaler Zahlungsabwickler des Händlers operiert, können Online-Unternehmen mithilfe von dLocal auf einfache Weise 2,3 Milliarden digital affine Verbraucher in den am schnellsten wachsenden Märkten von heute erreichen.

Über 450 weltweiten E-Commerce-Händlern, SaaS-Unternehmen, Online-Reiseanbietern und Marktplätzen wird mithilfe von dLocal die Akzeptanz von mehr als 300 lokal relevanten Zahlungsmethoden sowie die Anweisung von Millionen von Zahlungen an ihre Vertragspartner, Vermittler und Verkäufer in Wachstumsmärkten auf der ganzen Welt ermöglicht. Zu den Kunden von dLocal zählen Amazon, Avast, Banggood, Booking.com, Constant Contact, Didi, DropBox, Gearbest, GoDaddy, MailChimp, TripAdvisor, Uber und Wikimedia. Besuchen Sie dlocal.com für weitere Informationen.

