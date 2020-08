Zürich (ots) - Im Interview mit der "Handelszeitung" kündigt Bertrand Piccard seine dritte Weltumrundung an. Piccards Stiftung, die Solar Impulse Foundation, wählt mit Experten zurzeit tausend Lösungen von Startups und grossen Unternehmen aus, die die Umwelt auf profitable Weise schützen können. Diese Lösungen will er in wenigen Monaten während einer Weltumrundung Regierungschefs und Gesetzgebern in der ganzen Welt präsentieren, um ihnen die Werkzeuge zur Verbesserung ihrer Umweltpolitik näherzubringen. Im Interview macht er zudem konkrete Gesetzesvorschläge für einen besseren Schutz des Klimas und kritisiert scharf die Umweltpolitik der SVP unter dem ehemaligen Präsidenten Albert Rösti.



