Jetzt ist es offiziell: Ant Financial kommt an die Börse. Der chinesische Finanztechnologie-Gigant wurde - wie Alibaba - von Jack Ma gegründet. Alibaba hält ein Drittel an dem Unternehmen. Lange gab es nur unter der Hand Informationen zum geplanten IPO. Inzwischen liegt das Prospekt zum Mega-Börsengang vor.Ant Financial plant eine Doppelnotierung - in Hongkong und Schanghai. Das ist nun ganz klar. Alle weiteren Informationen stammen allerdings immer noch von ungenannten Insidern. Ihnen zufolge könnten ...

