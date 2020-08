Die Wiener Börse hat am Mittwoch befestigt geschlossen. Der heimische Leitindex ATX steigerte sich um 0,63 Prozent auf 2.248,68 Zähler. Der breiter gefasste ATX Prime schloss mit einem Plus in ähnlicher Höhe von 0,64 Prozent bei 1.148,59 Einheiten.Gestützt auf eine überwiegend positive europäische Anlegerstimmung absolvierte auch der heimische Aktienmarkt einen klaren Gewinntag. Auf internationaler ...

