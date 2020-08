Dem Mistrade-Antrag wurde stattgegeben. Folgende Geschaefte in der ISIN VGG069731120, Wertpapier-Name: AURA MINERALS INC. O.N. , wurden aufgehoben:





Datum Zeit Volumen Preis

26.08.2020 10:49:48 100 134

