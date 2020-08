Einstellung Aufnahme

ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen

CA06612P2008 Central African Gold Inc. 26.08.2020 CA1523761098 Central African Gold Inc. 27.08.2020 Tausch 1:1

CA74167D1050 Primo Nutraceuticals Inc. 26.08.2020 CA74167D2041 Primo Nutraceuticals Inc. 27.08.2020 Tausch 15:1

CA47009M4002 Jaguar Mining Inc. 26.08.2020 CA47009M8896 Jaguar Mining Inc. 27.08.2020 Tausch 10:1

CA74914P1045 Gold Bull Resources Corp. 26.08.2020 CA3805561006 Gold Bull Resources Corp. 27.08.2020 Tausch 1:1

