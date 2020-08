Wie das Infoportal "Business Recorder' unter Berufung auf die Nachrichtenagentur Reuters berichtet, hat ein italienischer Gaskonzern gestern ein strategisches Abkommen mit PipeChina vereinbart.Ziel dieser Vereinbarung sei es, gemeinsam Projekte zum Aufbau von Gasinfrastruktur in China und Drittländern durchzuführen.Das Abkommen wurde nach einem Treffen des italienischen Außenministers Luigi Di Maio mit seinem Amtskollegen Wang Yi in Rom bekannt gegeben.Es ist das erste internationale Übereinkommen von PipeChina.Früher war PipeChina unter dem Namen "China Oil and Gas Pipeline Network' bekannt. Es übernimmt die Lagerkapazitäten für Gas und Öl innerhalb Chinas von den beiden staatlichen Energiekonzernen PetroChina und Sinopec.

Den vollständigen Artikel lesen ...